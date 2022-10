Fiorentina-Inter | aggredito un tifoso nerazzurro | “buttalo di sotto” | VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Continuano le reazioni sulla gara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi, la vittoria è arrivata nel finale. Il periodo di crisi dei nerazzurri è ormai alle spalle, la squadra è reduce da una serie di risultati utili tra campionato e Champions League e le prospettive sonoessanti. La squadra di Vincenzo Italiano sta attraversando un periodo molto deludente e il rischio è di fallire gli obiettivi stagionali. Vantaggio immediato dell’che passa con un gol di Barella, poi il raddoppio di Lautaro Martinez. Larientra in partita con un calcio di rigore trasformato da Cabral, proteste dei padroni di casa per il mancato cartellino nei confronti di Dimarco. Foto di Claudio Giovannini / AnsaTantissime ...

Un gol certamente bizzarro, ma quanto mai fondamentale per cambiare l'umore in avvicinamento al Viktoria Plzen: in un soffio di vento l'è uscita dal campo minato della frustrazione ed è entrata ......alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi dellaper ... 'Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell'e del suo presidente ...Continuano le reazioni sulla gara Fiorentina-Inter, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi, la vittoria è arrivata nel finale. Il ...Come riferito da Gazzetta.it, è molto probabile che il designatore Rocchi fermi per un turno Valeri dopo la mancata espulsione di Dimarco durante Fiorentina-Inter. Oltre ...