Fiorentina-Inter 3-4 | tifoso nerazzurro aggredito in tribuna | VIDEO

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22;*, Lazio e Udinese* 21; Juventus* 19; Torino* 14, Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli*; Monza* 10;* 10; Spezia* 9; ...Un gol certamente bizzarro, ma quanto mai fondamentale per cambiare l'umore in avvicinamento al Viktoria Plzen: in un soffio di vento l'è uscita dal campo minato della frustrazione ed è entrata ...Fiorentina-Inter, Frey polemizza su Instagram su arbitraggio e uso del Var durante la gara gli rispondono due ex nerazzurri La polemica ormai è divampata e questo avrebbe fatto molto piacere al simpat ...Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ha commentato così ai microfoni di RadioFirenzeViola la direzione arbitrale di Fiorentina-Inter: “L’espulsione a Dimarco era necessaria. Quello che ...