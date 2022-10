Fiorentina-Inter 3-4 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’anticipo del sabato sera dell’11^ giornata di campionato, ci regala un match ricco di emozioni.finisce 3-4 all’Artemio Franchi di Firenze, in quella che è stata una partita rocambolesca. La squadra nerazzurra arriva a quota 21 punti, superando nuovamente la Juventus di Allegri. Una vittoria che consente di dare seguito alle ultime buone prestazioni. Una partita che ha regalato emozioni, ecco di seguito l’di: le formazioni ufficiali La squadra di casa si schiera con il solito 4-3-3. Terracciano tra i pali, linea a 4 con Dodo, Milenkovic, Lucas Martinez e Biraghi. Il trio a centrocampo è composto da Bonaventura, Amrabat e Duncan, mentre in attacco tridente con Kouamè e Nico Gonzàlez ...

Alcuni tifosi dellascendono dagli spalti per scagliarsi contro lo spettatore. Una voce di sottofondo: "Buttalo di sotto Dimarco", perché indossava la maglia numero 32 ...Ultimo anticipo al Franchi di Firenze, in campoper una partita infinita, intensa, emozionante e rocambolesca al termine della quale, esattamente al 96 , stavolta all'...Le altre reti interiste di Barella e Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Il tabellino di Fiorentina-Inter 3-4, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. FIORENTINA-INTER 3-4. Reti: pt 2 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...