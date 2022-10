“Finisce qui” Terremoto nella musica italiana | il gruppo si separa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022)dopo 11 anni la storia d’amore tra Daniele Mona ed i The Kolors, il bassista lascia ilcon cui ha raggiunto la celebrità. Da Amici in avanti, una lunga cavalcata di successo. L’annuncio è arrivato con un lungo post sui social. “Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors.Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola”. “Si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei ...