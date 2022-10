Finalmente Boris 4 | torna la serie che prende in giro vizi e virtù delle fiction made in Italy Anteprima alla Festa del Cinema di Roma

(Di domenica 23 ottobre 2022) 'Dai dai dai': l'incoraggiamento di Francesco Pannofino, in collegamento Zoom dal Teatro Politeama di Prato, è proprio quello che ci si sarebbe aspettato dal suo alter ego, il regista Renè Ferretti. ...

La quarta stagione della serie cult aggiorna la trama ai giorni nostri: riuscirà a bissare il successo dello show originale L'eredità è ......come il suo sogno di diventare un supereroe e avere una propria serie sia diventato... da Pietro Sermonti e Paolo Calabresi che quindi non vedremo solamente tornare in4 nei prossimi ...«Dai dai dai»: l’incoraggiamento di Francesco Pannofino, in collegamento Zoom dal Teatro Politeama di Prato, è proprio quello che ci si sarebbe aspettato dal suo alter ...La quarta stagione della serie cult aggiorna la trama ai giorni nostri: riuscirà a bissare il successo dello show originale L'eredità è pesante ...