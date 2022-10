Fenomeno Diaz | fa il Diavolo a quattro nella difesa del Monza | ottobre da Diez

(Di domenica 23 ottobre 2022) Brahimfa ilcontro il, segna una doppietta e poi si fa male ma per lui è unda favola Brahimfa ilcontro il, segna una doppietta e poi si fa male ma per lui è unda favola. Lo spagnolo ha vissuto in panchina la concorrenza con De Keteleaere, poi Pioli ha voluto dargli fiducia e lui l’ha ripagata a pieni voti. Il gol alla Juventus e ora la conferma contro i brianzoli con la doppietta che ha lanciato ila San Siro. Ora è vetta momentanea in attesa della partita del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Virgilio Sport

In molti hanno rivisto l'immagine di Brahimche lo passa andando a segnare il 2 - 0 del Milan. ... "Non sarà unma il suo lo sta facendo, di gran lunga il nostro miglior centrocampista" è ...... altresì, al contrasto deldell'immigrazione clandestina, con il controllo della posizione ... In particolare, sono stati effettuati controlli ai parchi pubblici Giardinie Fontescodella, ... Milan, Pioli si gode Brahim Diaz: Monza ko nel segno dello spagnolo Brahim Diaz fa il fenomeno contro il Monza, segna una doppietta e poi si fa male ma per lui è un ottobre da favola Brahim Diaz fa il fenomeno contro il Monza, segna una doppietta e poi si fa male ma p ...Il giovane talento spagnolo gioca una gara fenomenale prima di farsi male, segnando due gol d'autore ed eguagliando il suo record di gol in A. Pioli sorride e se lo gode ...