F1 | Sergio Perez | “Compromessi penalizzanti | ma possiamo rimontare Mateschitz fantastico”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022)scatterà dalla nona posizione nel GP degli USA 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il pilota della Red Bull aveva concluso le qualifiche al quarto posto, ma deve scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore endotermico. Il messicano sarà chiamato a una gara di rimonta mentre il suo compagno di squadra Max Verstappen partirà in seconda piazza accanto a Carlos Sainz. F1, GP Usa 2022. Splendida pole position di Carlos Sainz! Al suo fianco Max Verstappen, Charles Leclerc partirà 12°ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo fatto qualche compromesso che ci avrebbe penalizzato in qualifica, ma spero che domani saremo in grado die ottenere un bel ...