F1 Gp Usa ad Austin | Sainz pole | orario e dove vedere la gara in tv Griglia di partenza - Sport - Formula1

La Ferrari di Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gran premio di F1 degli Stati Uniti, ad Austin in Texas. Lo spagnolo ha chiuso con il tempo di 1.34.356 davanti all'altra rossa di Charles Leclerc in 1.34.421, che sarà però penalizzato di 10 posizioni. Terzo tempo per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen.