F1 | GP USA 2022 | come sarebbe la vera griglia di partenza? Doppietta Ferrari | ma Leclerc penalizzato

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Quattro piloti devono scontare una penalità sulladidel GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Retrocessione di ben dieci posizioni per Charles, che ha sostituito motore endotermico e turbocompressore sulla sua. Il monegasco ha chiuso le qualifiche in seconda posizione e dunque scatterà dalla dodicesima posizione, cercando una rimonta tutt’altro che semplice. Cinque posizioni di penalità per Sergio Perez e Fernando Alonso, entrambi retrocessi a causa della sostituzione del motore endotermico. Il messicano della Red Bull ha terminato le qualifiche al quarto posto, ma si schiererà in nona piazzola. Lo spagnolo della Alpine passa dal nono al quattordicesimo posto. Coinvolto anche Guanyu Zhou, che passa dalla quattordicesima alla ...