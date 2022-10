F1 | George Russell | “Battere Lewis Hamilton è un obiettivo | ma in Mercedes voglio vincere i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una gara di grande incertezza. Nella serata italiana andrà in scena il GP degli Stati Uniti, quartultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Austin lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) partirà dalla pole-position a precedere il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull), e i due alfieri della. Per effetto delle penalità dovute alle sostituzioni dei motori di alcuni piloti (Charles Leclerc 12° e Sergio Perez 9° tra gli altri), la griglia di partenza ha questa composizione. Perle motivazioni sono quelle di fare il meglio possibile, battendo anche il suo più titolato compagno di squadra: “Se me lo avessi chiesto ad inizio stagione, avrei detto che significa tutto perché se battiprobabilmente vuol dire ...