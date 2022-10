F1 | Charles Leclerc | “Non sono soddisfatto del mio giro | domani dovrò rimontare per la penalità”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un po’ d’amaro in bocca c’è per. Il monegasco della Ferrari ha concluso in seconda posizione le qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Austin,è stato preceduto dal compagno di squadra Carlos Sainz, mentre il terzo tempo è stato ottenuto dal campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Una graduatoria che però non rispecchierà la griglia di partenza didal momento che sulla vettura distate fatte delle sostituzioni legate a due componenti della power unit: motore endotermico e turbocompressore. Ciò si è tradotto in una penalizzazione di 10 posizioni in griglia. Pertanto, il monegascosarà chiamato a una grande rimonta, confidando nella velocità della propria monoposto: ...