Eva Henger | curve pericolose su Instagram | foto da infarto e non solo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi Eva, ha immediatamente riportato i suoi fan a dei tempi davvero memorabili. Un periodo d’oro, per la bella attrice. Eva, ha deciso di rendersi bella e provocante agli occhi di tutto il suo pubblico ancora una volta. In che modo? Come al solito. Ovvero, mostrando il suo bel corpo senza filtri, con la semplicità che la contraddistingue da sempre rispetto alle sue tante altre colleghe.Quando si parla di una figura del genere, bisogna tenere conto per forza conto del suo ruolo. Ciò che ricopre, infatti, è sacrosanto. Per lei, così come di conseguenza per chi è suo fan. Il suo profilo, per fortuna, è appena sufficiente per poter sopperire alla sua mancanza duratura ormai da parecchio tempo. Infatti, il suo periodo di digiuno televisivo è una decisione ormai ...