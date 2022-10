Esposito | “Giocatori Roma ridicoli | non hanno visto la porta Hanno vinto la coppetta del nonno”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Paoloha commentato-Napoli, partita vinta dagli azzurri grazie ad un gol fantastico di Victor Osimhen. Al termine del match c’è stata una rissa che ha coinvolto alcunidella, ma anche qualcuno del Napoli. Paolosu quanto accaduto alla fine di-Napoli dice: “alcuni calciatori dellaa protestare con l’arbitro, su non si sa cosa! Nonfatto un solo tiro inin tutta la partita, compreso il recupero fino al 95° ! Meret , portiere del Napoli, poteva anche fumarsi una sigaretta in Santa pace! Se c’era una squadra che doveva lamentarsi dell’arbitraggio, beh, questa era il Napoli! Il rigore che in primo momento gli era stato accordato, e poi ...

AreaNapoli.it

...tutto dal punto di vista tattico ed organizzativo però è importante che ognuno dei... Luongo,1, Sanges, Siani 1, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 2, Parrilli, Bertoli, Barroso 3, Pica, ...... anche in mezzo a tre o quattroper poi provare la conclusione in porta, suo il gol che ... 4' st7 Entra ad inizio ripresa dando subito una mano importante in fase di non possesso ... Esposito: 'Calciatori della Roma ridicoli. Meret poteva fumarsi una sigaretta' Paolo Esposito ha commentato Roma-Napoli, partita vinta dagli azzurri grazie ad un gol fantastico di Victor Osimhen.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...