Equitazione | World Cup Dressage 2022 | Carina Cassøe Krüth vince anche nel freestyle

(Di domenica 23 ottobre 2022) Cambia il segmento ma non la classifica. Dopo il trionfo di ieri gli atleti nello short i danesi hanno dominato in lungo e in largoil Grand Prix, seconda e ultima prova della prima tappa dellaCup-2023 di(specialità) andata in scena questo weekend alla Vilhelmsborg di Aarhus (Danimarca), replicando di fatto quasi lo stesso ordine della prima uscita. A trovare il successo è stata quindi nuovamente(su Heiline’s Danciera), unica del lotto a raggiungere un punteggio al di là degli 85 punti, nello specifico 85.925, tenendo a debita distanza Nanna Merrald Rasmussen (Blue Hors St.Schufro), piazzatasi al secondo posto con 82.610 davanti a Daniel Bachmann Andersen, sul ...