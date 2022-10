Equitazione | FEI Jumping World Cup 2022 | Angelica Augustsson Zanotelli vince la tappa di Helsinki | ventinovesimo Turturiello

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il suggestivo Helsingin Jäähalli di(Finlandia) ha ospitato oggi, domenica 23 ottobre, l’International Horse Show, secondadella FEICup-2023 di, specialità salto. A conquistare il gradino più alto del podio in questo secondo appuntamento è stata, abile a registrare insieme al suo Kalika Van De Nachtegaele un tempo di 34.13 secondi, regolando agilmente i due binomi tedeschi formati da Gerrit Nielburg con Blues D’Aveline CH (secondi con 35.16) e Janne F Meyer Zimmermann con Buettner’s Minimax (terzi con 35.44). Da segnalare inoltre la prestazione dell’unico cavaliere italiano in gara Francescoche, in sella a Made In’t Rutershof, si ...

Piergiorgio Bucci aviere capo Lorenzo De Luca appuntato Emanuele Gaudiano 1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet Riccardo Pisani Francesco Turturiello Con accesso al Gran Premio di Coppa del Mondo ...Si è disputata ad Oslo, in Norvegia, la prima tappa della World Cup di salto ostacoli di, che è stata vinta dall'elvetico Bryan Balsiger su Dubai du Bois Pinchet, binomio che al jump - off ha chiuso con un netto in 41'38. Seconda piazza per l'amazzone norvegese Victoria ...ROMA - Anche quest’anno spettacolo assicurato a Jumping Verona e il CSI5*-W della Coppa del Mondo.Tra i 53 iscritti alla quarta tappa ...La proposta è stata ufficialmente presentata dalla FISE alla Federazione Equestre Internazionale indicando come data quella del 29 aprile 2023 ...