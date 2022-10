Educazione Fisica | un dramma attuale sulle ipocrisie del familismo e della società

In piena zona Cesarini, al 78', Melissa Bettoni (insegnante di) sfonda finalmente la difesa giapponesi per il definitivo 21 - 8, grazie alla trasformazione della Sillari. Che fatica.Così decidemmo che senza tornare a casa avremmo giocato con i panni del mattino utilizzando i fratini dell'ora diMotoria ocome la chiamiamo noi a scuola e di corsa tutti al ...Un pugno nello stomaco in chiusura della Festa di Roma che si chiude oggi. Una storia tosta, tremendamente attuale, che mette sotto accusa l'amoralità, il sessismo, la violenza di ...Anche quest’anno Viale Secondo Moretti di San Benedetto ha fatto da cornice alla Campagna Nazionale “Io non rischio– Buone pratiche di protezione civile”, campagna di comunicazione nazionale sui risch ...