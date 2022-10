Ecco perché ora si gioca tutto | che cosa rischia Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il coraggio e la determinazione sono stati la cifra del suo agire da quando ha vinto le elezioni, 27 giorni fa, e la prima premier donna d'Italia ha seguito la bussola che si è data anche nella formazione del governo: ci sono cinque ministri della Lega e cinque di Forza Italia, che fa dieci, quanti quelli di Fdi; e infatti non sarebbe poi così distante dalla realtà definire questo esecutivo come un quasi monocolore di. La leader di Fratelli d'Italia ha dato prova di grande lucidità, ha pensato che la partita è oggi, che leipiù di tutti e ha deciso dirsela a modo suo, senza farsi spaventare dalle difficoltà contingenti, che sono enormi. Per questo la premier si è circondata di persone di strettissima fiducia e si è tenuta i ministeri chiave per costruire la propria narrazione di governo, ...