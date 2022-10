È morto il figlio di Achille Occhetto “Impietrito da indicibile dolore” | il drammatico annuncio dell’ex Pci

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 23 ottobre 2022) Èildi: la notizia squarcia i social, e arriva dallo stesso politico di sinistra che, da Facebook, la annuncia in un post in cui le parole emanano unimprovviso e lancinante: «MioMalcom – ha scritto l’ ultimo segretario del Partito comunista italiano postando una foto – è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunicoe conai suoi amici con questa immagine di vita». Èildi, Malcolm E in effetti, la foto che correda ilritrae Malcolm in un momento di gioia, mentre alle prese con la preparazione di ...