È morto a 78 anni il padre della Red Bull Dietrich Mateschitz | Chi è stato l’uomo che ha messo le ali a tutti

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è spento a 78ilRed, e diede anche un grande contributo ai motori per come li conosciamo oggigiorno. Forse il nome dinon vi dirà niente di che, anzi, magari è anche la prima volta che lo leggete. Eppure, grazie a lui, noiinvece sappiamo fin L'articolo Èa 78ilRedChi èche hale ali aNewNotizie.it.

il Resto del Carlino

Ma anche John Elkann , presidente della Ferrari, ha voluto omaggiare Mateschitz,a 78: 'Sono grato a Dietrich Mateschitz per tutto ciò che ha fatto per il motorsport e voglio ricordare la ...Mauro Viale , 57, di Mestre aveva appena finito di passaggiare per i boschi con gli amici e ... il 57enne èpraticamente sul colpo. Il locale era molto affollato a quell'ora. Sul posto è ... Samuele Citrà, morto a 15 anni: un frontale senza scampo Dopo il grave episodio, sono scattati tutti i controlli per evitare l'espandersi del contagio ad altre abitazioni ...A comunicare la morte del patron è stata la stessa azienda, Mateschitz aveva 78 anni. Nato il 20 maggio del 1944 a Sankt Marein im Mürztal, comune austriaco con meno di 3mila abitanti, Mateschitz è ...