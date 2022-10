È cominciata la prima seduta del Governo Meloni

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Dovrebbe essere un primo Consiglio dei ministri rapido quello che ci sarà dopo la cerimonia del passaggio di consegne da Mario Draghi a Giorgia. Intanto occorrerà ufficializzare le deleghe in Cdm (è previsto tra l'altro la nomina di Mantovano sottosegretario alla presidenza del Consiglio) e il premier terrà il primo discorso ai suoi ministri in attesa di incassare la fiducia del Parlamento martedì alla Camera e mercoledì al Senato. Ilcomincerà poi a lavorare nei prossimi giorni ad approfondire i temi sul tavolo, dal caro bollette al Pnrr. I primi passi che muoverà il nuovo presidente del Consiglio – questa la formula utilizzata nelle prime comunicazioni – saranno anche nel campo della politica estera. Dopo la fiducia a Montecitorio e a palazzo Madama ci sarà il completamento della squadra di palazzo Chigi (potrebbe avere un ...

Il Post

...Economica da comporre in tempi record (fondamentale sarà la collaborazione di certo già...è fissato per le ore 12 a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni che guiderà lariunione ...Se l'avventura di Daniele De Rossi come allenatore della SPAL non eranel migliore dei modi con uno scialbo pareggio in casa del Cittadella, l'ex - bandiera ...l'arbitro a intervenire... È cominciata una nuova “guerra commerciale” tra Stati Uniti e Cina Sfilano ministri e alte cariche dello Stato, ma a rubare la scena al Quirinale a pochi minuti dal giuramento nel nuovo governo Meloni è stata Ginevra, la figlia di Giorgia. È ...Video SPAL Cosenza (risultato finale 5-0): vittoria schiacciante dei ferraresi di De Rossi, i silani non trovano nemmeno il gol della bandiera.