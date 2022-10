Corriere dello Sport

Clima da grandi occasioni all'Olimpico per Roma - Napoli . Tra i grandi assenti della sfida in campo c'è anche Paulo, tenuto ai box da una lesione al retto femorale rimediata contro il Lecce. L'argentino non ha però voluto mancare l'appuntamento con la super sfida contro gli uomini di Spalletti e si è seduto ...Paulosi è riscaldato insieme ai suoi compagni guadando gli schermi dell'Olimpico durante tutto l'omaggio all'ex allenatore giallorosso, come fosseda quelle immagini. Il Barone ... Dybala incantato dall'inno della Roma: la reazione in tribuna all'Olimpico Prima del fischio iniziale della super sfida con il Napoli, l'attaccante argentino è stato mostrato dalle telecamere tv: l'immagine ha fatto impazzire i tifosi giallorossi ...I romanisti in piedi, i tifosi leccesi ad applaudire. Tutti con gli occhi sui maxischermi durante il riscaldamento di Roma - Lecce per il tributo a Nils Liedholm . Paulo Dybala si è riscaldato insieme ...