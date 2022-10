ilmessaggero.it

...incentrato sul controllo del Mare (così come i Targaryen controllano i cieli attraverso i) e ... oramai arrivato quasi alla fine della propria vita (e sovranità), cheed emoziona nell'...Poi arriva la campagna elettorale di quest'anno, arriva la fine del governo, arriva il 25 ... Dice parole sagge e benevole, ringrazia e, come è giusto, un po' si. Lo staff convoca una ... Draghi si commuove: saluta Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti affacciati alle finestre Mario Draghi lascia Palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme al nuovo premier, al prossimo sottosegretario Alfredo Mantovano a quello uscente ...La commovente performance di Paddy Considine e l'inizio ufficiale della Danza dei Draghi: ecco cosa significa e come interpretare l'ultima scena dell'ottavo episodio dello spin-off de Il Trono di Spad ...