Dove vedere Roma-Napoli | streaming gratis LIVE e diretta tv dalle 20 45

L'arbitro Sozza va al Var aun contatto tra Gendrey e Aebischer, con il difensore ... Il raddoppio arriva al 34': calcio d'angolo battuto dalla destra da Barrrow forte sul primo palo,arriva ...Lazzari imbuca per Pedro, lo spagnolo dal fondo mette in mezzoZaccagni di prima deve solo ... La squadra di Gasperini si fadalle parti di Provedel al 21' con Lookman che serve Muriel che ...La partita Carrarese - Reggiana di Lunedì 24 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata di Serie C ...Il match Roma-Napoli, valido per l'undicesima giornata della Serie A 2022/23, si gioca domenica 23 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Olimpico di Roma. S trat ...