DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | gara a Sepang | Bagnaia e Quartararo partono da dietro

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione– Highlights qualifiche – Griglia di partenza – Come seguire lain tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio della, valido come penultimo round stagionale del Mondiale. Francescoha il primo match point della stagione, ma per laurearsi aritmeticamente campione del mondo già acon una tappa di anticipo dovrà ottenere almeno 11 punti in più di Fabiosenza perderne più di due da Aleix Espargarò. Pecco, leader della generale, ha chiuso solo in nona posizione le qualifiche ma scatterà comunque davanti ai suoi rivali, entrambi ...