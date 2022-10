DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | ci siamo | inizia la grande sfida per il titolo

Leggi su oasport

8.53 La pista di Sepang è una di quelle che offre più chance di sorpasso di tutto il Motomondiale. Dunque rimontare è possibile. 8.50 "Vedremo cosa riusciremo a fare. Il passo in questi giorni è sempre stato buono, partiamo da questo, senza strafare. La tensione in momenti come questi è sempre la stessa", le parole di Francesco Bagnaia a Sky. 8.48 Se la gara dovesse svolgersi interamente su pista asciutta, il nostro favorito di oggi è Enea Bastianini. Con la pioggia invece punteremmo su Marc Marquez. 8.47 Quartararo ha una micro-frattura alla base del dito medio della mano sinistra. "Ma in gara non mi darà problemi", ha rassicurato il francese. 8.46 Oggi assisteremo a due gare in una? Da una parte chi non ha niente da perdere e si gioca la vittoria di tappa come Martin, Bastianini (anche se il romagnolo è ...