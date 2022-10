DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | tutto pronto per la gara | Ferrari all’attacco | Verstappen pronto alla sfida

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentasettenne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006). Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Valtteri Bottas (2019) e Max(2021). 20.23 Prima di entrare nel vivo della, facciamo un po’ di storia a stelle e strisce. Se guardiamo al Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto, allora scopriremo che per 15 volte si è corso a Watkins ...

... che potrebbe ulteriormente compromettere la sicurezza delle sue operazioni', sottolineano i Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e) insieme all'Alto ...In pole neglic'è Carlos Sainz, affiancato da Verstappen. Dodicesimo Leclerc, secondo in qualifica ma retrocesso per il cambio di motore e turbo. Seconda fila tutta ...Si parte alle 21 con la Ferrari di Sainz in pole position, affiancata dalla Red Bull di Verstappen. Leclerc (che ha cambiato alcune componenti del motore) parte 12° ...In pole negli Usa c'è Carlos Sainz, affiancato da Verstappen. Dodicesimo Leclerc, secondo in qualifica ma retrocesso per il cambio di motore e turbo. Seconda fila tutta Mercedes ...