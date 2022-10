DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | Safety Car di nuovo in azione | Leclerc 4° | Sainz out | Verstappen al comando

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 25°/56 Invece rapidissimi, la SC rientrerà in questo giro! Giro 25°/56 Occorrerà un po’ di tempo per ripulire la situcon detriti vari in pista e gru in… Giro 24°/56 LA SITUATTUALE 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.787 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.659 14 CharlesFerrari+2.615 1 5 George RUSSELL Mercedes+4.299 1 6 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.240 1 7 Pierre GASLY AlphaTauri+6.776 1 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.927 1 9GuanyuZHOUAlfa Romeo+10.633 1 10 Lando NORRIS McLaren+11.209 1 11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+12.283 1 12 Esteban OCON Alpine+16.464 1 13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+19.096 1 14 Daniel RICCIARDO McLaren+21.083 2 15 Alexander ALBON ...

Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad Austin, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del GP deglisul circuito di Austin (Texas), ma al suo ...Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad Austin, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del deglisul circuito di (Texas), ma al suo fianco in ...F1 GP Usa 2022, Gara: segui la cronaca live della gara del weekend di Austin in diretta domenica 23 ottobre dalle 20.45. Spegnimento dei semafori alle 21.00 ...Con Leclerc penalizzato, la lotta al via sarà tra Sainz e Verstappen: segui la cronaca LIVE della gara degli Stati Uniti ad Austin [ GP USA LIVE ].