Dentro Muriel e Pedro | out Zapata | le ufficiali di Atalanta-Lazio

Leggi su seriea24

(Di domenica 23 ottobre 2022)- Si ritorna in campo con l’anticipo delle 18:00, dopo la vittoria del Bologna nella sfida delle 15:00, c’è spazio per. Grande sfida alle ore 18:00, si sfidano i Bergamaschi di Gasperini che vogliono tenere il passo del Napoli, che sfiderà la Roma fra 2 ore. Dall’altro lato i Biancocelesti, di Maurizio Sarri, sono alla ricerca di altri punti per tenersi attivi in zona Europea. Le Formazioni: Partiamo dai Bergamaschi, in porta confermato nonostante il ritorno di Musso, Marco Sportiello. Blocco difensivo a 3 formato da: Okoli, Scalvini e Merih Demiral. Sulle due fascie spazio a Soppy con Hateboer, in mediana agiranno Koopmeiners e Marten De Roon. Sulla trequarti confermati Pasalic e Lookman, a supporto di Luis, out. I ...