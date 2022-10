De Luca in marcia per la pace | per il terzo mandato | per la provincia di Salerno e sul Pd

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiVenerdì 28 ottobre, piazza Plebiscito, ore 11. I pensieri di Vincenzo Desono concentrati lì. Cinque giorni ancora e il governatore saprà se avrà centrato o meno l’obiettivo: dar vita alla più grande manifestazione per lain Italia, da quando le truppe russe hanno invaso i confini ucraini. “Hanno già aderito centinaia di Comuni, a partire da quello di Napoli. E ancora ci saranno organizzazioni sindacali, associazioni, scuole, università. La domanda di partecipazione cresce in maniera straordinaria, a conferma della fortissima voglia diche è presente nel Paese” – le prime parole pronunciate venerdì nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook. In effetti la macchina organizzativa procede spedita. In piazza Plebiscito sono attese circa 25 mila persone. L’invito è a non portare bandiere di ...

Corriere del Mezzogiorno

... Vincenzo De, fortemente contestata anche da Fratelli d'Italia: "Non è ladella pace ma di Deche ha strumentalizzato il tema, tra l'altro senza alcuna competenza istituzionale. Fa ...Lo scrive il consigliere di Sinistra Italiana,Morollo, che ieri ha partecipato a Bari alladella pace. "Ci uniamo al manifesto programmatico affinché l'Onu convochi una conferenza ... Fratelli d’Italia scende in piazza contro De Luca, marcia della Sanità a Salerno Taormina, comizio di De Luca a Trappitello: “ho previsto 3 liste e la possibilità ... Se i taorminesi lo vorranno, potremo mettere in atto strategie concrete per imprimere quella marcia in più che ...di Giorgia Olivieri e Elle BiscariniA cent'anni dalla marcia su Roma un convegno per fare luce sul ruolo che la città di Perugia ha avuto nelle dinamiche di questo importante evento della storia del P ...