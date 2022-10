Daniele Mona lascia i The Kolors | l’annuncio del tastierista

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha annunciato dire il gruppo dei The, ecco le sue parole, che arrivano dopo un tour di ben 52 concertii The: uno dei tre componenti del gruppo se ne va. I Thead oggi restano in due: Stash Fiordispino e Alex Fiordispino. La comunicazione dopo un tour estivo di ben 52 concerti in giro per l’Italia e dopo tanti successi con la band che è esplosa al talent Amici e che si è consacrata con alcune hit estive, tra cui l’ultima Blackout. Queste le parole di: «Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in ...