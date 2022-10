Dalle stelle del wrestling alle stelle di Hollywood | la carriera cinematografica di Dwayne Johnson

Leggi su movieplayer

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dal 20 ottobre è in sala nei panni di Black Adam. Ma quale percorso ha intrapresoprima di arrivare alla consacrazione? Ripercorriamo la suadagli esordi fino a oggi. Il 20 ottobre è arrivato nelle sale italiane l'attesissimo Black Adam. Il primo lungometraggio che esplora la storia del supereroe DC Comics vede in cabina di regia Jaume Collet-Serra, regista del disneyano Jungle Cruise. Proprio come accadde per quel progetto, anche in questo caso il film vede la presenza dicome attore protagonista. Ovviamente, questo fatto non rappresenta più una notizia. Siamo infatti da tempo abituati a vedere film interpretati da The Rock (come si faceva chiamare una volta). Eppure ladinella ...