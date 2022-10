Da noi si diventa allenatori col solito meccanismo all’italiana | la deroga che diventa norma

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ildi specchi e leve per allenare in A e B e l’italicaCarlo Ancelotti cita spesso un massima di Arrigo Sacchi, quando gli chiedono di cosa necessita la posizione di mister di successo: “Sacchi mi disse che per fare l’allenatore servono quattro cose: occhio, pazienza, memoria e fortuna.” A queste caratteristiche occorrerebbe aggiungerne altre due, almeno: una pacca sulla spalla e una. Come mai questo preambolo? Sulla panchina dell’Hellas Verona, dopo l’esonero di Cioffi, siede Salvatore Bocchetti, buon centrale difensivo con un passato, tra le altre, nel Milan, nel Genoa e nello Spartak Mosca. L’ex difensore napoletano, fino alla cacciata di Cioffi, ricopriva il ruolo di allenatore della Primavera del club scaligero, mentre l’anno scorso era stato secondo di Tudor. C’è, però, un leggerissimo problema in tutto ...

Mobilità di Marca

... il neropresto arcobaleno con Friday I'm in Love o Close to me , un sabba giocoso che si conclude, appunto, con Boys Don't Cry , i ragazzi non piangono. Perché si divertono assai. Econ ...Mentre fuori l'oscurità prende il sopravvento e l'impensabile per le nostre coscienzeineluttabile. Ma penso che non basti.non siamo librai, vignaioli, giornalisti, poeti, viandanti, ... MOM Gli ospiti di Domenica In e Da noi… A ruota libera: Mara Venier accoglie Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, Francesca Fialdini intervista Valeria Marini ...Ci sono piccoli riti e alcune buone abitudini che possono aiutarci a vedere le difficoltà da un’altra prospettiva, rendendo la realtà meno ostile: ecco allora dieci piccole strategie di sopravvivenza ...