Curno | una decina di giovani multati | al centro commerciale le barriere contro i rally notturni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022). Dopo le pressanti (ma giustificate) richieste dei residenti, da qualche settimana l’accesso al parcheggio rialzato deldiè limitato all’orario 6.30-22, complice l’installazione di alcuneche vogliono mettere fine alle pericolose ‘corse’ notturne in auto, favorite dalla liscissima pavimentazione del parcheggio spesso scambiato per un circuito di. ‘Corse’ piuttosto frequenti, visto che dalla scorsa primavera sono unale sanzioni per guida pericolosa elevate dai carabinieri di, l’ultima una ventina di giorni fa a un giovane alla guida di un’auto modificata. A farne le spese, però, sono soprattutto i residenti, dato che il rombo dei motori e lo stridio delle gomme – soprattutto nel fine settimana ...