Cuciniamo insieme | risotto d' autunno

(Di domenica 23 ottobre 2022) Torna il tempo della zucca e non perché si avvicina Halloween di cui ci occuperemo la prossima settimana. È questa verdura/frutto uno dei simboli della stagione di mezzo che ci regala profumi e sapori eccezionali: pensiamo all’olio nuovo, al vino, alle castagne, ai funghi e ai tartufi che purtroppo quest’anno hanno prezzi proibitivi. Alla zucca va tributato un grande omaggio gastronomico e conviene ricordarsi che ci arriva da Occidente. La portarono in Europa gli spagnoli dal Nord America e dal Messico dove è ancora un piatto nazionale. Ce ne sono di cento tipi, in Italia hanno trovato un habitat naturale e in alcune zone della Padana sono simbolo di buona agricoltura. Pensate che il record mondiale per la zucca più grande non appartiene alla fata di Cenerentola che la trasformò in carrozza, ma a un coltivatore della bassa ferrarese che ne ha allevata una di 14 quintali! Ma ...