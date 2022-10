Cristiano Ronaldo | Gary Neville è sicuro | “Lo United sta meglio senza di lui”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Entrambi suoi ex compagni di squadra, mae Roy Keane hanno idee opposte sul difficile momento dial Manchester. “Voglio difenderlo. È un essere umano e ha dei difetti, si sente frustrato per non aver avuto opportunità. Alcuni giocatori hanno fatto cose peggiori al Manchester– succede, è la natura umana”, spiega Keane. I Red Devils hanno escluso CR7 per la partita contro il Chelsea. Una punizione per quanto accaduto contro il Tottenham con il calciatore che ha abbandonato la panchina in anticipo scappando negli spogliatoi prima del fischio finale. A Sky Sport,non risparmia critiche. “Non ci sono molti tifosi del Manchesterche ora vorrebbero...