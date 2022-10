Agenzia ANSA

giorno senza decessi perin Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 485 ulteriori casi positivi ( - 135), di cui 466 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in ...Mentre per i comuni mortali i ristoriscattavano solo se la perdita di fatturato negli anni della pandemia era di almeno undel totale, e avevano dei limiti abbastanza severi, per le ... Covid: terzo giorno senza vittime in Sardegna Terzo giorno senza decessi per Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 485 ulteriori casi positivi (- 135), di cui 466 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in tot ...La finta nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia è la prima vera grana per il nuovo governo Meloni. E per il nuovo ministro delle Infrastrutture Salvini. Il nuovo azionista pubblico Cdp mette all ...