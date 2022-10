Covid oggi Toscana | 1 361 contagi e 6 morti | bollettino 23 ottobre

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.361 i nuovidainsecondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 6. 297 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.455.701, lo 0,1 per cento in più rispetto al giorno precedente. Anche le persone guarite crescono dello 0,1 per cento (1.176 registrati nelle ultime 24 ore) e raggiungono quota 1.394.132 dall’inizio della pandemia, pari al 95,8 per cento dei casi diagnosticati. I dati sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 50.645 ...

in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.616 test e tamponi sono state riscontrate 568 positività al- 19. Nel dettaglio, su 669 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi. ...... SI GIOCA La diretta di Arzignano Lecco fa parte della batteria di incontri, ben 10, che quest'...solo l'andata a Lecco (vinta 2 - 1 dai lombardi) col campionato poi sospeso per l'emergenza. ...Sono 1.361, età media 57 anni, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana dove oggi si registrano altri sei decessi. (ANSA) ...La finta nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia è la prima vera grana per il nuovo governo Meloni. E per il nuovo ministro delle Infrastrutture Salvini. Il nuovo azionista pubblico Cdp mette all ...