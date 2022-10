Covid oggi Toscana | 1 361 contagi e 6 morti | bollettino 23 ottobre

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.361 i nuovidainsecondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 6. 297 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.455.701, lo 0,1 per cento in più rispetto al giorno precedente. Anche le persone guarite crescono dello 0,1 per cento (1.176 registrati nelle ultime 24 ore) e raggiungono quota 1.394.132 dall’inizio della pandemia, pari al 95,8 per cento dei casi diagnosticati. I dati sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 50.645 ...

Sono 1.361 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di, 23 ottobre. Si registrano inoltre altri 6 morti. 297 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido. Il numero dei ...in calo i contagi in provincia di Ragusa. Ieri 744,709. I ricoverati restano 9. Nessun decesso. Giarratana si mantienefree. Acate: 11 Chiaramonte: 13 Comiso: 39 Giarratana: 0 Ispica: 45 Modica: 223 Monterosso: 12 Pozzallo: 63 Ragusa: 188 ...Sono 14.397 le persone attualmente positive (ieri 14.805), 155 ricoverate in area non critica (ieri 152) e 8 in terapia intensiva (ieri 7) 1.018 nuovi casi di Covid in Puglia su 8.051 tamponi e un ...Sono 1.361 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 297 confermati con tampone molecolare ...