Covid | Oggi 25 554 nuovi positivi e 52 decessi

Sono in totale 25.554 i nuovi contagiati da COVID-19 in Italia. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute che parla anche di 52 morti e 29.400 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri si tratta di +2 terapie intensive e - 30 ricoveri. COVID-19 in Italia, il bollettino di domenica 23 ottobre 2022: 25.554 nuovi casi e 52 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.936.686 casi di positività, 3.296 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.338 tamponi