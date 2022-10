Covid | Oggi 25 554 nuovi positivi e 52 decessi

(Di domenica 23 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 25.554 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 161.787 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso dità scende al 15,7%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Sono 52 i morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 178.594. A livello di ospedalizzazioni, sono 7.017 i ricoverati con sintomi, dei quali 229 in terapia intensiva. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

