Covid | le notizie Bollettino | 25 554 casi e 52 morti Tasso di positività al 15 | 8% LIVE

(Di domenica 23 ottobre 2022) In leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive (+2), scendono quelli nei reparti ordinari (-30). Processati 161.787 tamponi (ieri erano stati 195.575). Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 23.348.075. Le vittime in totale sono 178.594

Pfizer prevede di quadruplicare il prezzo del suo vaccino contro il- 19: dopo la scadenza dell'attuale programma di acquisto stipulato con il governo degli Stati Uniti, questo sarà venduto a circa 110 euro a dose, pari a 110 - 130 dollari. Ad annunciare l'...Da domani, lunedì 24 ottobre, parte in Piemonte la campagna di vaccinazione antiper il quinto vaccino, che già da giorni viene somministrato agli immunodepressi. I primi a essere coinvolti sono gli ospiti delle RSA e i fragili over60, in tutto circa 56 mila persone con i ...I sequestri di Gbl triplicati in un anno, overdose cresciute del 500%. E si moltiplicano gli psicoattivi sintetici, costano poco e sono online. «In caso di emergenza niente aiuto da sconosciuti, chiam ...(Adnkronos) – Sono 25.554 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...