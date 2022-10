Covid | in Campania l’incidenza è al 14 | 47% | nessuna vittima

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.592 i nuovi positivi alin, su 11.001 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 14,47%, contro il 15,94 di ieri. Il bollettino regionale non segnala vittime. In lieve risalita, per il secondo giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive, a quota 14 (+2), mentre quelli nelle degenze sono 285 (-1). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

