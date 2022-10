Covid | il bollettino di oggi domenica 23 ottobre 2022 | 25 554 nuovi casi e 52 morti

(Di domenica 23 ottobre 2022)in Italia, ildi23: 25.554e 52+++news in aggiornamento+++

Le note delvedi anche, Aifa: "Terapie monoclonali in calo, lieve crescita profilassi" Nelle note deldel 23 ottobre si legge che: "La Regione Basilicata comunica che il ...in Italia, ildi oggi domenica 23 ottobre 2022: 25.554 nuovi casi e 52 morti +++news in aggiornamento+++