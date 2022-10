Così Russia e Cina provano a influenzare l’Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Come è stato possibile che, nella distrazione generale,scivolasse ai margini dell’Alleanza atlantica,pericolosamente vicino all’orbita russa e contemporaneamente a quella cinese?”. È questa la domanda — riferita al periodo che va dal giugno 2018 all’agosto 2019 — da cui parte il libro in cui i giornalisti Giulia Pompili e Valerio Valentini analizzano falle e crepe che hanno permesso a Mosca e Pechino di consolidarsi come agenti attivi all’interno delle dinamiche politiche e socio-politiche del. Un’analisi approfondita che ripercorre gli ultimi anni di storia del nostro Paese — dal governo giallo-verde che aderì alla Via della Seta, all’esecutivo Draghi diventato un emblema dell’atlantismo. “Il salto nel vuoto dell’antieuropeismo ha imposto di cercare nuove amicizie, nuovi legami diplomatici e commerciali, e ...