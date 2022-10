Cosa significa per l’Occidente e l’Italia il trionfo di Xi Scrive Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) Alla fine è andata largamente come ci si attendeva alla vigilia: il XX Congresso del Partito Comunista Cinese si è concluso con la riconferma – per la terza volta – di Xi Jinping come leader e capo di Stato. Una prova di forza di Xi (testimoniata anche dal plateale allontanamento del predecessore HuJintao) che, forte del sostegno del partito, ha centrato il suo principale obiettivo: quello di una riforma costituzionale che gli consentisse di essere nominato Presidente per un terzo mandato. È la prima volta che accade in Cina dopo la morte di Mao Tse Tung, e ora Xi potrà a buon diritto rispolverare la retorica del “Grande Timoniere”, dal momento che la sua leadership appare incontrastata e sembra destinata a durare ancora molto a lungo. Ma siamo sicuri che non ci siano nubi nel futuro “celeste” di Xi Jinping? La Cina, in realtà, sta attraversando il periodo più difficile degli ultimi ...