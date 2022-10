Coronavirus in Italia | il bollettino del 23 ottobre | 25 554 nuovi casi | i morti sono 52

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 25.554 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 31.775. I tamponi effettuati161.787 (ieri 195.575). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15,8% (ieri era al 16,2%).52 i, 2 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 23(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 229, con 22...

Sky Tg24

...il conduttore.."/"Tornerei ad Amici" Nell'ultimo triennio segnato dalla pandemia di, ... All'inizio lo abbiamo fatto itinerante in tutta, poi mi ha proposto di portarlo in tv. A quel ...... il Belgio (9%), l'Irlanda (7%), i Paesi Bassi (6%) e l'(5%). Numeri molto bassi che non ...il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva e i decessi legati alle infezioni dawindow.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-be8d8e9-340e-3a3f-1f13-b48ac2f934e ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono 1.361 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 297 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 co ...