Convocati Lazio | torna a disposizione Marcos Antonio con l’Atalanta

Atalanta, le scelte di mister Gian Piero Gasperini per la gara di domani contro la: la lista L'Atalanta ha diramato la lista deiper il match contro lain programma domani. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Mæhle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Zortea. Centrocampisti: ...Il tecnico dell'Atalanta , Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro la. Tornano a disiposizione Duvan Zapata ed il portiere Juan Musso. Portieri: Sportiello, Musso, Rossi. Difensori: Okoli, Maehle, Zortea, ...Grande equilibrio nelle ultime 11 gare tra Atalanta e Lazio in casa della Dea in Serie A: quattro successi per parte e tre pareggi - biancocelesti imbattuti nelle due più recenti, non registrano una s ...Di seguito le ultime su Atalanta-Lazio raccolte dai nostri inviati: Atalanta-Lazio - Domenica 23 ottobre, ore 18.00, Gewiss Stadium Arbitra Rosario.