“Come si chiama quello…sta sempre a terra” | teatrino Mourinho | accuse a Lozano!

(Di domenica 23 ottobre 2022) È appena terminata la partita valida per l’undicesima giornata di campionato tra la Roma allenata da Josèe il Napoli allenato da Luciano Spalletti. La gara è terminata 1 a 0 per la squadra di Aurelio De Laurentiis, che vede così allungare in classifica a 29 punti, a più 3 dalla seconda, ovvero il Milan. La partita la sblocca a dieci minuti dalla fine della gara, Victor Osimhen, che realizza il suo gol numero 4 in campionato. NAPLES, ITALY – OCTOBER 16: Hirving Lozano of SSC Napoli celebrates after scoring a goal to make the score 2-1 during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 16, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Arrivati a questo punto della stagione la squadra partenopea è l’unica squadra italiana, e una delle poche europee, ad essere ancora imbattuta. Lo ...