Clima infuocato all’Olimpico | migliaia di tifosi cantano cori contro Napoli! VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Manca sempre meno all’inizio di Roma–Napoli, una sfida molto sentita da ambedue le tifoserie, l’Olimpico è sold-out per questo big match e anche il settore ospiti, occupato daidel Napoli, sarà pronto per sostenere gli azzurri.all’esterno dell’olimpico: ilSi prospetta un match entusiasmante, entrambe le squadre vengono da un gran periodo di forma: la Roma vuole confermarsi in zona Champions mentre il Napoli, vista anche la sconfitta dell’Atalanta, mantenere il primato in classifica. Roma Napoli Mourinho Spalletti (Getty Images)Ilsin dalle prime battute di questo match, difatti, tantissimisono accorsi all’arrivo del pullman della squadra giallorossa. Tuttavia, si sono verificati, come purtroppo accade ...