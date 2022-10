Ciclocross | Coppa del Mondo 2022 23 | Fem Van Empel mette la terza a Tabor! 11a un’ottima Sara Casasola

(Di domenica 23 ottobre 2022) Fem Vansta avanzando in maniera sempre più prepotente la sua candidatura a dominatrice delladel/23 di. Sul percorso di Tabor, in Repubblica Ceca, la 20enne neerlandese ha centrato il suo terzo successo in altrettante prove di. Nonostante l’assenza per infortunio di Lucinda Brand, le avversarie per Vancerto non mancavano, specialmente per il rientro alle corse della coetanea e connazionale Puck Pieterse e dell’ungherese, più esperta solo di un anno, Blanka Kata Vas. Con un atteggiamento da veterana consumata la leader didelha fatto sfogare le sue avversarie, da Pieterse ad Annemarie Worst, controllando e recuperando su ogni tentativo con grande freddezza e lucidità. Nel ...

...00 Rubrica: Studio Sci (diretta) dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:15 Nuoto:del Mondo 2a giornata (replica) ore 15:00del Mondo ...UDINE - La distanza c'è, ma la passione accorcia le distanze: Daniele Pontoni, già vincitore delladel mondo di(1994 - 95) e attuale ct della medesima specialità, è in Repubblica Ceca per preparare il Mondiale. Il "suo" Toro se la gioca a Udine, sua città natale. "Il saluto alla ...Il figlio d'arte Thibau Nys centra il bersaglio a Tabor nella prima uscita degli under 23 per la Coppa del Mondo di Ciclocross. Sul circuito della Repubblica Ceca, il belga della Baloise Trek Lions an ...Corno VosIL NOSTRO Ciclismo•oggi, 10:12Se Fem van Empel avesse saputo più di tre anni fa che sarebbe andata in Repubblica Ceca in camper questo fine ...